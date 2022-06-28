2022/06/28 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

إستقبل محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد أمين عام حزب الجماهير الوطنية والنائب مثنى عبد الصمد السامرائي رئيس حزب المسار عضوا مجلس النواب العراقي.وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا السياسية و الخدمية.وأكد الحضور على أهمية التعاون المشترك بين حكومة المحافظة وممثليها بمجلس النواب من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع المقدمة لأبناء المحافظة في كافة المجالات.وعقد على هامش الزيارة مؤتمر صحفي في مبنى ديوان المحافظة، تم خلاله التأكيد على الخطوات الإيجابية للمرحلة القادمة و سبل دعم الحكومة المحلية في تقديم الخدمات و تفعيل الإعمار وإنهاء ملف النازحين، والنهوض بالواقع الزراعي والموارد المائية و سبل معالجة التصحر، بعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسية.كما أكد المؤتمرون أهمية توحيد الجهود لتكون المرحلة القادمة حكومة خدمات لأبناء محافظة صلاح الدين كافة.وأشار النائب الدكتور احمد عبدالله عبد خلال المؤتمر بأن عودةً قريبة ستكون لأهالي منطقة العوجة تسبقها إعادة تأمين الخدمات الأساسية لأبنائها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة العزم تجتمع مع محافظ صلاح الدين لبحث الخدمات المقدمة وعودة النازحين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة العزم تجتمع مع محافظ صلاح الدين لبحث الخدمات المقدمة وعودة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).