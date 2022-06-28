الحكومة تقرر تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا

2022/06/28 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادقررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء وحضرته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء صوت على تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا".

وكان مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسة الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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