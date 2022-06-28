القبض على متهم بحوزته 4 كيلو غرام مادة الكرستال في البصرة

2022/06/28 | 17:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في البصرة، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بحوزته أربعة كيلو غرام من مادة الكرستال.وذكرت المديرية في بيان ورد لإيرث نيوز، أن ” مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته (4 كيلوغرام) من مادة الكريستال المخدرة، وميزان إلكتروني”.وأشارت إلى “إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية […]

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