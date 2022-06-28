2022/06/28 | 17:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء قرر تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم: تشكيل لجنة لتحويل المحاضرين واوالأجور وقراء المقاييس إلى قرار 315) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناظم: تشكيل لجنة لتحويل المحاضرين واوالأجور وقراء المقاييس إلى قرار 315) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).