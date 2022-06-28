تعرف على أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية

2022/06/28 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتخبت الهيئة العامة لنادي القوة الجوية، هيئة إدارية مؤقتة برئاسة سمير كاظم.وفيما يلي اسماء الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية : سمير كاظم / رئيس باسم خميس / نائب رئيس علي منصور علاء محمد / ناطق اعلامي علي عصفور مهدي جاسم / امين سر مرتضى حسين جواد عادل عسكر / امين مالي جواد […]

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