"لم نغلق حسابنا".. المعارضة التركية تتوعد السعودية وإسرائيل

2022/06/28 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد انتقاد أحزاب المعارضة التركية مقتصرا على سياسات الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) والرئيس التركي رجب طيب إردوغان المتعلقة بالشارع الداخلي للبلاد، بل تحول ليستهدف سياسته الخارجية، التي شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من التحولات والتطورات.

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