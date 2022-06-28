مصر.. إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة إلى المفتي

2022/06/28 | 18:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات المنصورة المصرية، يوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 6 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم، بحسب وسائل إعلام مصرية.

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