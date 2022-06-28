شخص يقتل زوجته بـ'سكين' والأمن يطيح به في بغداد

2022/06/28 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال متهم بقتل زوجته، جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية شاهدت أحد الاشخاص يركض باتجاه الشارع، إذ تم ملاحقته واعتقاله واثناء استجوابه تبين انه قتل زوجته بأسلوب الطعن بالسكين ضمن منطقة سويب جنوبي العاصمة".وبين، أن "الزوجة تولد ٢٠٠٦، وطعنها اثناء نزولها من عجلة تكسي قادمة الى منزلها".

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