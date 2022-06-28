"ممتن للفتة أخي محمد بن زايد".. مودي في أبوظبي

2022/06/28 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مودي في تغريدة على تويتر، أرفقت بصورة لدى استقبال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد له عند سلم الطائرة في المطار "تأثرت بلفتة خاصة من أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقدومه للترحيب بي في مطار أبوظبي.أنا ممتن له".

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