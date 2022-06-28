2022/06/28 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت السلطات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، مستوى التحذير من السفر إلى إسطنبول وتركيا بشكل عام، بعد أن قالت إن "عدة خلايا إرهابية إيرانية" اعتقلت من قبل قوات الأمن التركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تخفض مستوى تحذير السفر إلى تركيا بعد اعتقال خلايا إرهابية إيرانية.. وبينيت يشكر أردوغان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تخفض مستوى تحذير السفر إلى تركيا بعد اعتقال خلايا إرهابية إيرانية.. وبينيت يشكر أردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).