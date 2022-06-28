العدل تنفي صدور بيان بخصوص مرسوم قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/06/28 | 18:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفي وزارة العدل اي بيان صادر عنها بخصوص مرسوم قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وان اي بيان ينشر من خلال موقع الوزارة وعدا ذلك فان اعلام وزارة العدل غير مسؤول عن اي بيان ينشر في مواقع التواصل الاخرى لذلك اقتضى التوضيح.اعلام وزارة العدل

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