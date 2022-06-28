العمل تطلق استمارة إلكترونية لشمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالمعين المتفرغ

2022/06/28 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إطلاق الاستمارة الإلكترونية لشمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالمعين المتفرغ. وقالت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم اطلاق الاستمارة الالكترونية للشمول بفقرة المعين المتفرغ لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك بناء على توجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبد الستار محمد".وأضافت الهيئة، أن "التقديم على الاستمارة الالكترونية مجاني ودعت الاشخاص ذوي الاعاقة للتسجيل للشمول بامتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013"، مشيرة الى أن "الاستمارة الالكترونية سيتم نشر تفاصيلها والرابط الخاص بالتقديم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء (منصة اور) ابتداء من 30-6-2022".

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