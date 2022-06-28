5 أطعمة تعالج الجفاف في الصيف.. تعرف عليها

2022/06/28 | 18:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قد لا يبدو الجفاف مشكلة طبية خطيرة ، ولكن عندما تدرك أن أجسادنا مكونة من 60 إلى 70 % من الماء ، فإنه يضع ضرورة تناول كمية كافية من الماء في منظور أكثر قليلاً، لا يشكل الماء معظم أجسامنا فحسب ، بل إنه يحافظ أيضًا على تشغيل غالبية أنظمتنا الحيوية بسلاسة، يتضمن ذلك […]

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