العمل تطلق الاستمارة الألكترونية للشمول بفقرة المعين المتفرغ

2022/06/28 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، إطلاق الاستمارة الإلكترونية لشمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالمعين المتفرغ.وقالت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ببيان تلقته وكالة /المعلومة/، إنه “تم اطلاق الاستمارة الالكترونية للشمول بفقرة المعين المتفرغ لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك بناء على توجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة […]

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