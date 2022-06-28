مجلس الوزراء يعلن قرارات مهمة وتخصيصات مالية.. بعد جلسة اليوم

2022/06/28 | 18:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، تخصيص مجلس الوزراء أكثر من 169 مليار دينار لتعيين ذوي المهن الصحية.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء وحضره مراسل وكالة خبر برس (واخ)، إن “الحكومة مرّت بظروف استثنائية خلال السنتين الماضيتين”.

وأضاف،أن “مجلس الوزراء خصص أكثر من 169 مليار دينار لتعيين ذوي المهن الصحية”، مبينا أن “المجلس قرر تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا”.

وأكد ناظم على “تشكيل لجنة لتحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس إلى قرار 315”.

وتابع إن “مجلس الوزراء قرر بجلسة اليوم تمويل وزارة الصحة بـ 45 مليون دولار لمشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة”، لافتا الى أن” المجلس قرر فرض رسوم جمركية على الاستيراد لحماية المنتج الوطني”.

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