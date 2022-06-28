إحصائية مخيفة.. تسجيل ألفي حادث حريق شهرياً وسط خسائر بشرية كبيرة- عاجل

2022/06/28 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إحصائية مخيفة بشأن اعداد حوادث الحرائق خلال الشهر الجاري، مبينة ان الفي حريق كانت الحصيلة الشهرية وتسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نهاية الشهر الحالي سوف تصدر احصائية بعدد الحرائق لنصف عام في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان حيث انه من المتوقع ان تصل الى 12 الف حادث حريق".

واضاف، ان "معدل الحرائق في العراق هي الفي حادث حريق في الشهر "، مؤكدا ان "هذه الحرائق تسببت بخسائر كبيرة في القطاع الوطني والقطاع الخاص".

وتابع صباح، أن "احصائية الخسائر البشرية الناتجة عن الحرائق فهي من اختصاص وزارة الصحة وهي معنية بهذا الأمر".

واشار الى انه "تم تسجيل اصابات في صفوف الدفاع المدني وحالات اختناق بين المواطنين في كثير من حوادث الحرائق كان اخرها وفاة 4 اطفال في محافظة البصرة".

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