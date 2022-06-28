العراق يسجل ثاني حالة وفاة بالكوليرا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2022/06/28 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت صحة محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، حالة اول حالة وفاة لمريضة بالكوليرا، بعد الإعلان عن وفاة أحد المصابين في كركوك.وقال مصدر في دائرة الصحة في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "تم في تسجيل حالتي اشتباه بالكوليرا أحدها لسيدة توفيت والاخرى لطفل صغير".

واضاف، انه "لغاية الان لم تظهر نتائج الفحوصات المختبرية للتأكد من كلا الحالتين لكن بعض الاعراض ظهرت عليهما تؤكد الاصابة".

وكانت محافظة كركوك سجلت اليوم حالة وفاة بالكوليرا.

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