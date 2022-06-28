صرف مليارات الدنانير خلال جلسة مجلس الوزراء لاضافة المزيد من الموظفين الى دوائر الدولة

2022/06/28 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، تخصيص مجلس الوزراء أكثر من 169 مليار دينار لتعيين ذوي المهن الصحية.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أن “مجلس الوزراء خصص أكثر من 169 مليار دينار لتعيين ذوي المهن الصحية”، مبينا أن” المجلس قرر تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا”.

وأكد ناظم:”تشكيل لجنة لتحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس إلى قرار 315″.

وتابع إن “مجلس الوزراء قرر بجلسة اليوم تمويل وزارة الصحة بـ 45 مليون دولار لمشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة”، لافتا الى أن” المجلس قرر فرض رسوم جمركية على الاستيراد لحماية المنتج الوطني”.

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