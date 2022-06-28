الكاظمي يكشف تفاصيل مباحثاته في إيران والسعودية ويتطرق لقانون الأمن الغذائي والاتفاقية الصينية

2022/06/28 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تطرق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، إلى ملفات المياه والطاقة وزيارتيه للسعودية وإيران.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "هذه الحكومة جاءت في ظروفٍ استثنائيّة، وعملت وما زالت تعمل في ظروفٍ استثنائيّة، وعلى الرغم من كل هذه التحديات نجحت في التغلّب على الكثير من الصعوبات، والتحديات لم تكن سهلة وكان شعار الحكومة منذ اليوم الأول أنها حكومة قول وفعل".

وتابع متحدثاً عن الاتفاقية مع الصين، "قبل مدة وضعنا حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة في عموم محافظات العراق، وهي الوجبة الأولى ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية".

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية حصل عليها لغط كبير من قبل بعض الأطراف التي حاولت أن تروّج لعدم جدّية الحكومة في تطبيق الاتفاقية أو لا تريد تنفيذها، والحكومة هي من نفّذت الاتفاقية، وبدأنا بمشروع ألف مدرسة من مجموع 8000 مدرسة في عموم المحافظات، وعلى شكل مراحل".

ولفت، إلى أن "مجلس النواب صوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وعلينا العمل على تنفيذه بكل قوّة من أجل خدمة الناس، وأوّد التذكير أنه قانون ليس موازنة، بل جاء كوننا نمر بظرف استثنائي، ولا يحق لنا كحكومة تصريف أعمال سن القوانين، فلجأنا إلى قانون الأمن الغذائي الذي يتطلب منا أن نعمل بكل جدٍّ لتنفيذه لمصلحة العراقيين".

وحول جولته الخارجية أوضح رئيس الوزراء، "عن زيارتي الأخيرة للمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت الزيارة للمملكة العربية السعودية جيدة جداً ناقشنا فيها القضايا المشتركة والاستثمارات السعودية في العراق وآفاق المستقبل، وتحدثنا عن الربط الكهربائي والكثير من المشاريع التي يستفيد منها العراقيون، وأهمية أن تكون المنطقة مستقرة وهادئة وأن يؤدي العراق دوره في ترطيب الأجواء من أجل مصلحة العراق والمنطقة".

وأوضح، "تحدثنا عن التحديات العالمية بسبب الحرب فيه أوكرانيا وانعكاساتها على الأمن الغذائي، وكيفية التعاون من أجل توفير ما تحتاجه شعوبنا من احتياجات لتوفير هذا الأمن، وفي زيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكلمنا في النقاط نفسها، وفي الملفات المشتركة وكذلك العمل على موضوع الطاقة والمياه، وأبدى الإخوان في إيران استعدادهم لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات".

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