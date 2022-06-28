"علاقتنا متوقفة".. سيدة أوكرانيا الأولى تتحدث عن أحوال عائلتها وسط الحرب

2022/06/28 | 19:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع أولينا زيلينسكا، سيدة أوكرانيا الأولى وزوجة الرئيس فولوديمر زيلينسكي، عن وضع عائلتها في خضم الغزو الروسي، وكيف أجبر ذلك العديد من أفراد الأسر الأوكرانية على العيش منفصلين لفترة طويلة.

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