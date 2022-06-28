شاهد بالفيديو.. العراق سيحارب العواصف الترابية بهذه الخطة الصينية العبقرية!

2022/06/28 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1esRUSWHyjM

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