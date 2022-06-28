2022/06/28 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، اليوم الثلاثاء، عن الاثار الكبيرة على الفاسدين في أربيل بعد انسحاب الشركات النفطية العالمية.

وقال يزيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك فسادا في قطاع النفط في الإقليم خاصة ان النفط يباع ولا احد يعلم أين تذهب ايراداته لوجود سيطرة من جهة سياسية فاسدة يجب ان تخرج سيطرة النفط منها".

وبين يزيدي ان "الاتحاد الوطني يحترم قرارات المحكمة الاتحادية ويجب الذهاب واقعا الى تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي"، مشيرا الى انه "من الخطأ الدخول بمواجهة مع القضاء العراقي لأننا دولة اتحادية ونخضع للقانون والحل بتشريع النفط والغاز الاتحادي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الانسحاب النفطي الكبير.. قيادي يكشف عن آثاره مدمرة لسارقي البترول في كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الانسحاب النفطي الكبير.. قيادي يكشف عن آثاره مدمرة لسارقي البترول في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).