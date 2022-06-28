شاهد بالفيديو.. رجل دين يثير الجدل بقصة عراقي دخل لإجراء عملية جراحية فسرقوا أعضاءه التناسلية

2022/06/28 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رجل دين يثير الجدل بقصة عراقي دخل لإجراء عملية جراحية فسرقوا أعضاءه التناسلية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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