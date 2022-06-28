شاهد بالفيديو.. مشيا على الأقدام لنحو عام.. وصول رحالة عراقي من بريطانيا إلى مكة المكرمة

2022/06/28 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشيا على الأقدام لنحو عام.. وصول رحالة عراقي من بريطانيا إلى مكة المكرمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشيا على الأقدام لنحو عام.. وصول رحالة عراقي من بريطانيا إلى مكة المكرمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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