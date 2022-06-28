نص قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم.. تعرف عليها

2022/06/28 | 19:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة الاوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من القضايا الاساسية لاسيما في الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية.وأشار الكاظمي في بيان تلقته ايرث نيوز “في مستهل الجلسة الى الظروف الاستثنائية التي تشكلت بها الحكومة الحالية، والتحديات التي واجهت عملها، […]

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