2022/06/28 | 19:24 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس القضاء الاعلى يصدر كتاب شكر وتقدير للقاضي مسلم متعب رئيس هيئة الأشراف القضائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/28 | 19:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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