مصطفى الكاظمي يتحدث نتائج زياراته لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية

2022/06/28 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

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نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له ، اليوم (28 حزيران 2022)، عن الكاظمي قوله عن زيارته الأخيرة للمملكة العربية والسعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، “كانت الزيارة للمملكة العربية السعودية جيدة جداً ناقشنا فيها القضايا المشتركة والإستثمارات السعودية في العراق وآفاق المستقبل، وتحدثنا عن الربط الكهربائي والكثير من المشاريع التي يستفيد منها العراقيون، وأهمية أن تكون المنطقة مستقرة وهادئة وأن يؤدي العراق دوره في ترطيب الأجواء من أجل مصلحة العراق والمنطقة.

وأوضح، “تحدثنا عن التحديات العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الأمن الغذائي، وكيفية التعاون من أجل توفير ما تحتاجه شعوبنا من احتياجات لتوفير هذا الأمن”.

وتابع، “في زيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكلمنا في النقاط نفسها، وفي الملفات المشتركة وكذلك العمل على موضوع الطاقة والمياه”.

وبيّن “أبدى الإخوان في إيران إستعدادهم لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات”.

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