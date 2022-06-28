التوافق حسم الأمر.. هل يبدأ العد العكسي لتشكيل الحكومة؟

2022/06/28 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ يقترب ملف تشكيل الحكومة الجديدة، من التحقق يوما بعد آخر، في ظل توافق جميع القوى السياسية، بما فيها حلفاء التيار الصدري سابقا (الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة) إلى جانب النواب المستقلين، سيما وأن جميع الأطراف التي كانت “متنازعة” دخلت مرحلة تفاهم جديدة، مبنية على عدم “الإقصاء”.وقال النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي لوكالة […]

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هل يبدأ العد العكسي لتشكيل الحكومة؟ أولاً على ايرث نيوز.

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