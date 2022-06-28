عاصفة الشمس

2022/06/28 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير العواصف وعمليات الثوران على الشمس جزيئات مشحونة جداً تؤثر على الكواكب، لا سيما الأرض.لكن هذه الظاهرة تبقى غير واضحة رغم أبحاث مستمرة منذ عشرات السنين.

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