المبعوث الأمريكي الخاص لإيران يلتقى وزير خارجية قطر لـ

2022/06/28 | 19:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفارة الأمريكية في قطر، يوم الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي التقى مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

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