واشنطن تعلن عقوبات جديدة على عشرات الكيانات والأفراد في روسيا

2022/06/28 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان عقوبات على كيانات وأفراد روس إضافيين بما في ذلك أكبر تكتل دفاعي روسي State Corporation Rostec، وعشرات من كيانات القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، بالإضافة إلى 19 عضو في مجلس إدارة Rostec، وتسعة من أفراد أسرهم البالغين.

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