2022/06/28 | 20:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

يراقب تشيلسي، وضعية الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري، حيث لم يقرر اللاعب مستقبله حتى الآن، على الرغم من تبقي 3 أيام فقط ويصبح لاعبًا حرًا.

ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإن تشيلسي على دراية تامة بما وصلت إليه المفاوضات بين برشلونة وديمبلي.

ويبدو أن عثمان ديمبلي غير مستعد لقبول الشروط التي وضعها النادي الكتالوني، من أجل تجديد التعاقد.

وأضافت الصحيفة “الظروف الحالية تسير في صالح تشيلسي، الذي يتطلع لحسم الصفقة، عقب رحيل اللاعب مجانًا عن الكامب نو”.

وأشارت إلى أن موسى سيسوكو وكيل ديمبلي، التقى بممثلي برشلونة، أمس الإثنين، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق، لكن دون نتيجة.

وخلال الاجتماع، أوضح سيسوكو لمسئولي البارسا، أنه إذا تمسك النادي بنفس شروطه، فلن يستمر اللاعب مع الفريق الكتالوني.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يراقب مصير عثمان ديمبلي مع برشلونة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يراقب مصير عثمان ديمبلي مع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).