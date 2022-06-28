عاهل الأردن يشدد على ضرورة محاسبة المقصرين في حادث ميناء العقبة

2022/06/28 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق بشأن تسرب الغاز الذي حصل في ميناء العقبة، يوم الاثنين، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين، وفق القانون.

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