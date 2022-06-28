روسيا تدرج زوجة بايدن وابنته على “القائمة السوداء”

2022/06/28 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، منع دخول 25 أميركيا إضافيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، وابنته آشلي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.وتتضمن اللائحة أيضا زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وأعضاء آخرين في المجلس على غرار شارل […]

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