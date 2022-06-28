برشلونة يحدد موعد تقديم الثنائي المجاني

2022/06/28 | 20:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يستعد نادي برشلونة للإعلان عن أولى صفقاته الصيفية الجديدة خلال الأيام المقبلة، بحسب تقرير صحفي إسباني.وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية حول نجاح برشلونة في حسم صفقتين مجانيتين، لدعم الفريق في الموسم الجديد.وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن برشلونة أتم التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع تشيلسي السابق في صفقة انتقال […]

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