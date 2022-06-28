روسيا: مجلس الأمن تحوّل الى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائي المزيف للغرب

2022/06/28 | 20:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكدت نائبة ممثل الإتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي، تحوّل إلى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائي المزيف للغرب.

وقالت يفستيغنييفا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي “وفقا لبعض الروايات، على سبيل المثال، في أوكرانيا، لقد وصل الأمر إلى حد السخافة، واضافت “لقد تحول مجلس الأمن إلى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائي المزيف من الدول الغربية، علاوة على ذلك، فإن رأي الغرب يعرض بشكل مسبق وكأنه الوحيد الصائب”.

واشارت الى أن “هذا النهج المدمر يؤدي بشكل متزايد إلى انقسام أعضاء مجلس الأمن”.

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