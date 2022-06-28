الوطني للناشئين يخسر أمام لبنان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس غرب آسيا

2022/06/28 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

خسر منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الثلاثاء، أمام شقيقه اللبناني ضمن بطولة كأس غرب آسيا للناشئين.

حيث تغلب المنتخب اللبناني على منتخبنا الوطني بهدف نظيف ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس غرب آسيا للناشئين دون (17 عاما) المقامة في مدينة العَقَبة الأردنية.

هذا وتأهل منتخب لبنان للناشئين تحت 16 عاما إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-0 على ملعب العقبة.ويلتقي لبنان، العراق متصدر المجموعة الأولى، في حين تلعب سوريا أمام الأردن.

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