سياسي: موقف الإطار بات اقوى بعد ارتفاع عدد مقاعد حليفه العزم

2022/06/28 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المحلل السياسي علي البيدر، الثلاثاء، سهولة مهمة الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة بعد ارتفاع اعداد نواب حليفه العزم، مبينا ان الاطار والمتحالفين معه سيحصلون على اهم الوزارات.

وقال البيدر في حديث لـ “بغداد اليوم"، ان "حظوظ الإطار التنسيقي سوف تصبح أفضل واقوى خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع عدد مقاعد حليفه تحالف العزم بعد انضمام أبو مازن ونواب كتلته الى التحالف يوم أمس".

وأضاف ام "الإطار التنسيقي وبعد ارتفاع عدد مقاعده البرلمانية ومقاعد المتحالفين معه أصبح الان يمثل مركز السلطة الجديدة، من خلال سوف تتمكن القوى السياسية الحصول على ما تريده من حقائب وزارية وغيرها من المناصب في الدولة العراقية".

وأعلن النائب احمد الجبوري أبو مازن الانسحاب مساء الامس، من تحالف السيادة وعودته الى تحالف العزم من اجل الإسراع في تشكيل الحكومة.

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