بعد ضجة شعبية.. الداخلية تلغي أمر نقل مدير الاحوال المدنية بناحية مندلي

2022/06/28 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء، عن الغاء امر نقل مدير الاحوال المدنية في ناحية مندلي شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "اوامراً عليا من وزارة الداخلية صدرت بالغاء نقل مدير دائرة احوال ناحية مندلي، العميد رسول الخزعلي"، مبيناً أن "الغاء الامر جاء بعد ضجة واستياء شعبي كاد يقود الى تظاهرات واعتصامات تطالب ببقائه في منصبه بسبب تفاعل الاهالي معه".

واضاف المصدر، أن "قرار نقل الخزعلي تم إيقافه ليبقى في منصبه بالوقت الحالي".

يشارى الى أن ناحية مندلي تعد من اكبر واشهر مدن العراقية قرب الحدود الايرانية حيث كانت قضاءً قبل أن يجري تحويلها الى ناحية في عقد الثمانيات من القرن الماضي.

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