4 وفيات في حريق نجم عن “تسرب غاز” في إيران

2022/06/28 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح جراء حريق في مجمع صناعي قرب مدينة قم، جنوب العاصمة الإيرانية طهران.وذكرت وسائل اعلام أن “ستة من الجرحى حالتهم حرجة”.وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أشارت إلى “تسرب غاز”، أدى لانفجار وحريق في مجمع “شكوهية” الصناعي في مدينة قم.

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