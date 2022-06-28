2022/06/28 | 20:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W7ENjSwalHM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يدعو القوى السياسية للإسراعِ بتشكيل الحكومة، .. وملفات اخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يدعو القوى السياسية للإسراعِ بتشكيل الحكومة، .. وملفات اخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).