شاهد بالفيديو.. هبوط أول طائرة مدنية في مطار كركوك

2022/06/28 | 20:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هبوط أول طائرة مدنية في مطار كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gLazz7icvcI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هبوط أول طائرة مدنية في مطار كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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