شاهد بالفيديو.. طالب قانون مفصول يقتل عميد وأستاذ جامعة في أربيل ويصيب ثالثا

2022/06/28 | 20:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: rtHV18Amgh0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالب قانون مفصول يقتل عميد وأستاذ جامعة في أربيل ويصيب ثالثا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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