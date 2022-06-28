مصر..الإعدام لـ10 والسجن لأكثر من 100 بقضية

2022/06/28 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بالإعدام شنقا للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين يحيى موسى و9 آخرين من أصل 215 متهما، بعد إدانتهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

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