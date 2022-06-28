بالوثائق.. ذي قار تعلن المباشرة بتثبيت العقود على الملاك الدائم

2022/06/28 | 20:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإجراءات تثبيت العقود على الملاك الدائم.

وقال محافظ ذي قار، محمد الغزي، في بيان ورد الى وكالة خبر برس (واخ)، إن “الحكومة المحلية باشرت إجراءات تثبيت العقود على الملاك الدائم للدوائر المنقولة الصلاحيات في المحافظة”، واوضح أن “إجراءات التثبيت شملت دائرتي الطرق والجسور وهيئة استثمار المحافظة”.

وتشهد محافظة ذي قار، سيما مركزها مدينة الناصرية تظاهرات بشكل يومي تطالب بالخدمات والتعيينات، بينها تظاهرات ينظمها اصحاب العقود للمطالبة بتثبيتهم.

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