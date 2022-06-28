وزارة البيئة تخاطب المالية لغرض تثبيت العقود ممن لديهم سنتان خدمة أو أكثر

2022/06/28 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

خاطبت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية لغرض تثبيت العقود ممن لديهم سنتان خدمة أو أكثر.

وجاء في كتاب وزارة البيئة الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "استنادا الى الفـقـرة رقم (1) من أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الـ14 من حزيران 2022 وكـتـابكم ذي العدد 15225 في 19 حزيران 2022، بخصوص تثبیت عقود 315 لسنة 2019 ممن لديهم خدمة عقدية لمدة 2 سنة فاكثر، اسنة فأكثر، نرفق طيا قوائم بأسماء العقود المستمرين بالعمل في وزارتنا الذين بلغ خدمتهم العقدية (2 سنة) فأكثر والبالغ عددهم 292".

وذكر "نؤيد توفر التخصيصات المالية اللازمة من أجور متعاقدين إلى حساب الرواتب ومخصصات الشهادة والمخصصات الزوجية ومخصصات الأطفال".

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