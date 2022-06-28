وزارة العدل تنفي صدور أي بيان بشأن مرسوم قانون تجريم التطبيع

2022/06/28 | 20:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نفت وزارة العدل، الثلاثاء، إصدارها أي بيان يتعلق بمرسوم قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، اننا “ننفي اي بيان صادر عنا بخصوص مرسوم قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.وأضافت ان “اي بيان ينشر من خلال موقع الوزارة وعدا ذلك فان اعلام وزارة العدل غير مسؤول عن […]

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