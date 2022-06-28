ديالى تسجل اعلى معدل لحالات الطلاق اليومية

2022/06/28 | 20:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى… اكد عضو جمعية حقوق الانسان عمر العزاوي، الثلاثاء، تسجيل 9 حالات طلاق يوميا في ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “حمى الطلاق لاتزال تسجل ارقام مرعبة في ديالى خاصة مع الاشهر الاولى من 2022، مؤكدا ان المعدل اليومي بلغ 9 حالات”.واضاف ان “بعقوبة تتصدر مدن ديالى في حالات الطلاق، حيث هناك […]

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