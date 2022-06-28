الصدر يقلب طاولة الرئاسة على الاتحاد وطلبات عاجلة تصل السليمانية لاستبدال صالح

2022/06/28 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانيةكشفت مصادر سياسية مطلعة، الثلاثاء، عن تلقي الاتحاد الوطني الكردستاني طلبات عاجلة لانهاء الازمة بين رئيس الجمهورية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر او استبدال صالح بمرشح جديد لرئاسة الجمهورية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني تلقى دعوات عاجلة من الإطار التنسيقي وقادته لتغيير مرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح".وأضاف أن "دعوة الإطار جاءت حتى تغريدة الصدر، مفادها أن الإطار يدعم مرشح الاتحاد شرط أن يكون مرشحا توافقيا مع الحزب الديمقراطي، كونه لا يريد خسارة الحزب الديمقراطي وزعيمه مسعود بارزاني".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد هاجم، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب ما أسماه "رفضه التوقيع على قانون تجريم التطبيع".

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