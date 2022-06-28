قرارات جديدة للحكومة العراقية

2022/06/28 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، تمت

خلالها مناقشة الاوضاع العامة في

البلاد، وبحث عدد من القضايا الاساسية

لاسيما في الجوانب الاقت

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